Украинская теннисистка Костюк снялась с турнира перед стартом US Open

Третья ракетка Украины Марта Костюк не будет принимать участие в WTA 125 в Чикаго. Украинская теннисистка снялась с турнира, который стартует перед Открытым чемпионатом США (US Open).

Костюк продолжает готовиться к US Open

19-летняя теннисистка приняла решение сняться с турнира в Чикаго, который должен был происходить с 16 – 22 августа. Однако Марта Костюк остается в заявке на WTA 250 в Чикаго (23 – 29 августа).

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Третья украинская теннисистка должна сыграть в основной сетке Открытого чемпионата США (US Open). Квалификация стартует 23 августа, а основа – 30 августа 2021 года.

– Открытый чемпионат США, является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Грэнд Слэм.

Причиной такого снятия украинки может быть травма. Именно из-за повреждения плеча Костюк была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Токио. Турнир WTA 125 не пройдет без участия украинских теннисисток. Ангелина Калинина и Екатерина Козлова будут соревноваться за трофей.

В эти же даты на теннисный корт выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Девушки выступят на Cincinnati WTA 1000.