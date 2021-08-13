Костюк продолжает готовиться к US Open
19-летняя теннисистка приняла решение сняться с турнира в Чикаго, который должен был происходить с 16 – 22 августа. Однако Марта Костюк остается в заявке на WTA 250 в Чикаго (23 – 29 августа).
Примечательно Свитолина после олимпийской "бронзы" провалилась на турнире WTA в Канаде
Третья украинская теннисистка должна сыграть в основной сетке Открытого чемпионата США (US Open). Квалификация стартует 23 августа, а основа – 30 августа 2021 года.
Причиной такого снятия украинки может быть травма. Именно из-за повреждения плеча Костюк была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Токио. Турнир WTA 125 не пройдет без участия украинских теннисисток. Ангелина Калинина и Екатерина Козлова будут соревноваться за трофей.
В эти же даты на теннисный корт выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Девушки выступят на Cincinnati WTA 1000.
- В основную сетку Открытого чемпионата США попали сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина.
- Еще пять теннисисток из Украины будут отбираться по итогам квалификации: Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Дарья Снигур.