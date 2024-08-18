Волевая победа Динамо и первый успех "моряков": итоги 3 тура чемпионата УПЛ

В воскресенье, 18 августа, состоялись заключительные матчи 3-го тура чемпионата Украины. Донецкий Шахтер одержал непростую победу над дебютантом, а львовский Рух потерпел фиаско в Черкассах.

Поединки третьего тура были распределены на три дня. Центральный матчем стала встреча во Львове, где амбициозные Карпаты принимали киевское Динамо.

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Главные моменты тура

"Зелено-белые" создали проблемы динамовцам, забив уже на 42-й секунде матча. Динамовцы отыгрались благодаря шедевральному голу в исполнении Пихаленка. Во втором тайме Ванат и Ярмоленко обеспечили победу киевлянам.

Карпаты, несмотря на поражение, понравились самоотверженной игрой. Львовский клуб еще создаст проблемы грандам отечественного футбола.

Донецкий Шахтер одержал непростую победу над дебютантом УПЛ Левым Берегом. Также порадовали своих болельщиков Кривбасс и Александрия, которые одержали выездные победы.

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Львовский Рух довольно неожиданно уступил ЛНЗ. "Желто-черные" имеют большие кадровые проблемы из-за переполненного лазарета. Также проиграла Заря, которая стартовала в чемпионате с двух побед.

Полесье, после сенсационной победы над Шахтером, споткнулось на Ингульце. Команда Василия Кобина очень уверенно провела поединок против одного из фаворитов УПЛ.

Вашему вниманию результаты и видеообзоры всех матчей 3-го тура УПЛ.

Черноморец – Колос 1:0

Ворскла – Оболонь 2:0

Заря – Александрия – 1:2

Полесье – Ингулец 1:1

Карпаты – Динамо 1:3

Верес – Кривбасс 0:2

ЛНЗ – Рух 3:1

Левый Берег – Шахтер 0:1

Всего в 3 туре было забито 18 голов, или 2,25 в среднем за игру. Сразу шесть игроков имеют в активе по два забитых мяча.

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Ковалец Кирилл (Александрия) – 2

Квасница Илья (Рух) – 2

Альвина Беззера Хуан (Александрия) – 2

Матвиенко Николай (Шахтер) – 2

Сикан Даниил (Шахтер) – 2

Цуриков Андрей (Колос) – 2

Турнирную таблицу возглавляет Александрия, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Такое же количество очков набрали Шахтер, Кривбасс, Динамо, Заря, ЛНЗ и Ворскла. На дне таблицы – Оболонь и Левый Берег.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Александрия 2 2 0 0 4-1 6 2 Шахтер 3 2 0 1 6-1 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6 5 Заря 3 2 0 1 4-3 6 6 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 9 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 10 Движение 2 1 0 1 5-3 4 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 13 Колосс 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 4-3 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

Расписание 4 тура чемпионата Украины