Поєдинки третього туру були розподілені на три дні. Центральний матчем стала зустріч у Львові, де амбітні Карпати приймали київське Динамо.

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Головні моменти туру

"Зелено-білі" створили проблеми динамівцям, забивши вже на 42-й секунді матчу. Динамівці відігралися завдяки шедевральному голу у виконанні Піхальонка. У другому таймі Ванат та Ярмоленко забезпечили перемогу киянам.

Карпати, попри поразку, сподобалися самовідданою грою. Львівський клуб ще створить проблеми грандам вітчизняного футболу.

Донецький Шахтар здобув непросту перемогу над дебютантом УПЛ Лівим Берегом. Також порадували своїх уболівальників Кривбас та Олександрія, які здобули виїзні перемоги.

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Львівський Рух досить несподівано поступився ЛНЗ. "Жовто-чорні" мають великі кадрові проблеми через переповнений лазарет. Також програла Зоря, яка стартувала в чемпіонаті з двох перемог.

Полісся, після сенсаційної перемоги над Шахтарем, спіткнулося на Інгульцю. Команда Василя Кобіна дуже впевнено провела поєдинок проти одного з фаворитів УПЛ.

До вашої уваги результати та відеоогляди усіх матчів 3-го туру УПЛ.

Чорноморець – Колос 1:0

Ворскла – Оболонь 2:0

Зоря – Олександрія – 1:2

Полісся – Інгулець 1:1

Карпати – Динамо 1:3

Верес – Кривбас 0:2

ЛНЗ – Рух 3:1

Лівий Берег – Шахтар 0:1

Загалом у 3 турі було забито 18 голів, або 2,25 в середньому за гру. Одразу шість гравців мають в активі по два забиті м'ячі.

Найкращі бомбардири УПЛ:

Ковалець Кирило (Олександрія) – 2

Квасниця Ілля (Рух) – 2

Альвіна Беззера Хуан (Олександрія) – 2

Матвієнко Микола (Шахтар) – 2

Сікан Данило (Шахтар) – 2

Цуріков Андрій (Колос) – 2

Турнірну таблицю очолює Олександрія, яка має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Таку ж кількість очок набрали Шахтар, Кривбас, Динамо, Зоря, ЛНЗ та Ворскла. На дні таблиці – Оболонь та Лівий Берег.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Олександрія 2 2 0 0 4-1 6 2 Шахтар 3 2 0 1 6-1 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 Кривбас 3 2 0 1 3-3 6 5 Зоря 3 2 0 1 4-3 6 6 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпати 3 1 1 1 4-3 4 9 Полісся 2 1 1 0 2-1 4 10 Рух 2 1 0 1 5-3 4 11 Чорноморець 3 1 0 2 1-2 3 12 Інгулець 3 0 2 1 2-3 2 13 Колос 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 4-3 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Лівий Берег 3 0 0 3 0-5 0

Розклад 4 туру чемпіонату України