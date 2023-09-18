Украинская община провела акции благодарности Германии в день закрытия Игр непокоренных 2023

В немецком городе Дюссельдорф в течение недели продолжались Игры непокоренных. В последний день соревнований активисты украинской общины Германии собрались, чтобы в очередной раз поблагодарить народ и правительство Германии за непреклонную поддержку Украины в титаническом противостоянии в полномасштабной войне, которую развязала Россия.

Игры непокоренных (Invictus games) в 2014 году основал британский принц Гарри. В них принимают участие военнослужащие или ветераны, которые были ранены, травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности на поле боя. В 2023 году Игры непокоренных принимал Дюссельдорф с 9 по 16 сентября.

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И украинские ветераны и ветеранки здесь стали олицетворением этого духа несокрушимости и непобедимости. Ведь не только на поле боя украинцы доказали, что Свет обязательно победит тьму, но и на спортивных трибунах – наши защитники завоевали 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Для нашей страны нынешние соревнования стали самыми успешными за всю историю участия украинской команды.

Поддерживали украинскую сборную мощный десант украинских активистов Германии, которые в эти дни стали не только болельщиками, но и организовали ряд акций. В первую очередь, акции благодарности всем, кто помогает Украине устоять в борьбе с российским оккупантом.

Участники акций – представители украинских организаций Vilni_de_ua (Гамбург) и Ukrainian Culture Network (Дюссельдорф) при поддержке сообщества Communities Army of Ukraine и консула Украины в Дюссельдорфе Ирины Шум развернули на территории проведения игр большой баннер с изображением леопарда, который везет на спине маленького парня в сине-желтой одежде, и имеет тень в виде немецкого танка Leopard. Таким образом, выразили благодарность Германии за предоставленные Украине боевые машины.

Впервые этот баннер был развернут 12 июня украинскими футбольными фанатами на стадионе в городе Бремен во время футбольного матча Германия – Украина, на котором присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого баннер украшал здание Генерального консульства Украины в городе Гамбург, где его подписала в ходе торжественной церемонии генеральный консул Украины в этом городе Ирина Тибинка.

Кстати, произошло это рядом с выставочной палаткой немецкой оборонной промышленной компании KNDS, которая занимается изготовлением этих легендарных танков Leopard, помогающих украинским воинам защищать нашу землю. Во время общения с представителями компании, украинцы еще раз поблагодарили за помощь и поддержку, подарили футболки с изображением уже упомянутого леопарда и украинского мальчика на его спине. Более того, наши активисты получили заверения, что компания и дальше будет помогать Украине, а уже скоро направит в наше государство очередную партию специальной военной техники для Вооруженных Сил Украины.

Футболку с символом украинских воинов, искалеченных войной, но не сломавших их стремление к Победе, в виде стилизованного под украинский трезубец атакующего сокола с механическим крылом, в свой день рождения от украинских активистов получил и принц Гарри, инициатор и основатель Invictus games.

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Такие футболки стали визитной карточкой наших неутомимых сограждан, систематически устраивающих акции-благодарности за предоставленное Украине оружие, а также чтобы еще раз напомнить – Россия – страна террорист, она убивает невинных и остановить ее мы можем только с помощью мира. В общем, активные представители украинской общины отметили особое внимание, как принца Гарри, так и всех официальных лиц, присутствовавших на протяжении проведения Игр непокоренных к украинским спортсменам. Без преувеличения все искренне выражали свою поддержку и восхищение нашими ветеранами.

Стоит отдельно отметить встречу украинских волонтеров-активистов с Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, известной немецким политиком, председателем Комитета Бундестага по вопросам обороны и, что самое важное – большой поклонницей и лоббисткой украинских оборонных интересов в Германии. Мари-Агнес в очередной раз выразила восхищение несокрушимым духом украинских воинов и заверила, что поддержка мира в этой кровавой борьбе с оккупантом всегда будет на стороне Света, а значит, Украины. От активистов политика получила стилизованный военный жетон с изображением того же украинского сокола, который вопреки всему будет бороться до победного конца. Этот жетон Мари-Агнесса сразу повесила себе на шею.

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Впрочем, украинские активисты отдают себе отчет, что победить российских захватчиков можно будет только тогда, когда Украина будет иметь достаточное количество необходимого оружия, включая истребителий и ракеты. Так что наши неутомимые земляки в последний день Игорь нескореных устроили небольшой митинг возле дюссельдорфского стадиона, на котором кроме благодарности немцам за уже оказанную помощь, отметили (в частности, путем демонстрации соответствующих плакатов) необходимость предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

По утверждению организаторов акции, без поддержки мира Украине было бы гораздо труднее. Они подчеркнули: "без вооружения, которое сегодня предоставляет Украине Германия и другие страны мира, мы бы не смогли удержать мирное небо над головами наших союзников. Ведь Украина сегодня стоит живым щитом на защите безопасности всего цивилизованного мира. И мы никогда не стесняемся и не забываем благодарить тех, кто поддерживает нашу борьбу с тьмой. Благодарить тех, кто встал на сторону Света. В то же время, военная помощь Украине должна продолжаться, пока российская империя Тьмы не будет окончательно побеждена".