Украинская лыжница финишировала с окровавленным лицом на Олимпийских играх
На Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект наград в скиатлоне. В этом виде спорта сборную Украины представили четыре спортсменки.
Драматический финиш украинки
Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева вышли на старт в первой гонке Игр-2022. К сожалению, ни одна из украинок не попала в топ-50, сообщает 24 канал.
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"Золото" в этой дисциплине выиграла норвежка Тереза Йогауг. Второй финишировала представительница ОКР Наталья Непряева. Бронзовую награду завоевала австрийка Тереза Штадлобер.
Лучший результат из украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56 место. Рублева досрочно закончила соревнование, поскольку она отстала от лидеров.
Наибольшего напряжения добавила Олех, которая финишировала с окровавленным лицом.
Финиш Виктории Олех / Фото скриншот с трансляции
Комментаторы затруднились назвать причины такой ситуации. Они предполагают, что Виктория могла упасть на дистанции. Украинка финишировала 60-й.
Финиш Виктории Олех / Фото скриншот с трансляцииК слову. Скиатлон – лыжная гонка с элементами преследования.
Результаты гонки
1.Тереза Йогауг (Норвегия) – 44:13.7
2.Наталья Непряева (ОКР) +30.2
3.Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5
...
56. Марина Анцибор (Украина) +8:40.3
60. Виктория Олех (Украина) +10.42.0
62. Юлия Кроль (Украина) +12:50.7
63. Дарья Рублева (Украина) +1 круг