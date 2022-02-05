Драматический финиш украинки

Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева вышли на старт в первой гонке Игр-2022. К сожалению, ни одна из украинок не попала в топ-50, сообщает 24 канал.

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"Золото" в этой дисциплине выиграла норвежка Тереза ​​Йогауг. Второй финишировала представительница ОКР Наталья Непряева. Бронзовую награду завоевала австрийка Тереза ​​Штадлобер.

Лучший результат из украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56 место. Рублева досрочно закончила соревнование, поскольку она отстала от лидеров.

Наибольшего напряжения добавила Олех, которая финишировала с окровавленным лицом.

Финиш Виктории Олех / Фото скриншот с трансляции

Комментаторы затруднились назвать причины такой ситуации. Они предполагают, что Виктория могла упасть на дистанции. Украинка финишировала 60-й.

Финиш Виктории Олех / Фото скриншот с трансляции

К слову. Скиатлон – лыжная гонка с элементами преследования.

Результаты гонки

1.Тереза Йогауг (Норвегия) – 44:13.7

2.Наталья Непряева (ОКР) +30.2

3.Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5

...

56. Марина Анцибор (Украина) +8:40.3

60. Виктория Олех (Украина) +10.42.0

62. Юлия Кроль (Украина) +12:50.7

63. Дарья Рублева (Украина) +1 круг