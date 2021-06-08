Украинская легкоатлетка Ткачук с олимпийским нормативом победила в Праге

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук провела триумфальный старт на турнире в Праге (Чехия). На дистанции 400 метров с барьерами украинка продемонстрировала лучшее время.
Триумф украинок
26-летняя легкоатлетка приняла участие в мемориале Йозефа Одложила. Виктория Ткачук не только смогла подняться на высшую ступеньку, но и отобраться на Олимпиаду в Токио.
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Опытная украинка выполнила в беге на 400 метров с барьерами олимпийский норматив. Наша спортсменка преодолела дистанцию за 55,11. А время, которое позволяет попасть на Олимпийские игры, – 55,4. О своем успешном выступлении Ткачук сообщила в инстаграме.
Она стала второй среди украинских легкоатлеток на этой дистанции, которая отобралась на Олимпиаду. Первой среди наших девушек стала 31-летняя Анна Рыжикова.Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года.
На чешской земле выступала еще одна украинка Марина Миколенко, которая показала лучшее время сезона и заняла третье место – 57,62 секунды.
Билет в Токио! Наконец-то! Официально!,
– написала Ткачук.
- Начиная с 2013 года Ткачук становилась неоднократной победительницей и призером национальных соревнований. В 2015 году стала бронзовым призером командного чемпионата Европы в Чебоксарах и в том же году приняла участие в Чемпионате мира в Китае. В следующем году Виктория представила Украину на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).