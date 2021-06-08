Тріумф українок

26-річна легкоатлетка взяла участь у меморіалі Йозефа Одложила. Вікторія Ткачук не лише змогла підійнятись на найвищу сходинку, а й відібратись на Олімпіаду у Токіо.

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Досвідчена українка виконала у бігу на 400 метрів з бар'єрами олімпійський норматив. Наша спортсменка подолала дистанцію за 55,11. А час, який дозволяє потрапити на Олімпійські ігри – 55,4. Про свій успішний виступ Ткачук повідомила в інстаграмі.

Вона стала другою серед українських легкоатлеток на цій дистанції, яка відібралась на Олімпіаду. Першою серед наших дівчат стала 31-річна Анна Рижикова.

Олімпіада у Токіо відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

На чеській землі виступала ще одна українка Марина Миколенко, яка показала найкращий час сезону та посіла третє місце – 57,62 секунди.

Квиток у Токіо! Нарешті! Офіційно!,

– написала Ткачук.