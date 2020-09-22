Баскетбольный клуб "Днепр" уступил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда проиграла нидерландскому "Гронингену".

В этом сезоне ФИБА дважды меняла правила проведения квалификации Лиги чемпионов. В последнем варианте все свелось к тому, что за место в групповом этапе некоторые команды соревновались в финалах четырех, которые проходили в одном городе. К таким попал и "Днепр", а его матч состоялся в Никосии (Кипр). В первом раунде квалификации соперником "Днепра" стал нидерландский "Гронинген".

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Матч выдался довольно неудачным для украинской команды. В первой половине встречи повреждения получили Кравцов, Дугат и Натяжко. Так что сыграть могли только семеро игроков. Однако навязать борьбу сопернику им не удалось. Особенно провальной выдалась вторая четверть, где "Днепр" набрал лишь 10 очков. Поэтому на большой перерыв команда ушла с отставанием в 27 очков.

Финальная сирена зафиксировала более чем уверенную победу "Гронингена" 88:53. При этом 48 очков для "Днепра" получили лишь четверо игроков – Корниенко, Закурдаев, Тимофеенко и Шундель.

Поэтому именно нидерландский клуб проходит в финал квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

"Днепр" же продолжит выступления в Кубке Европы ФИБА. Там выступают два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей". При этом они попали в одну группу. А матчи группового этапа отложили аж на январь 2021 года.