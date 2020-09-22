Баскетбольний клуб "Дніпро" поступився у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда програла нідерландському "Гронінгену".

В цьому сезоні ФІБА двічі змінювала правила проведення кваліфікації Ліги чемпіонів. В останньому варіанті все звелося до того, що за місце у груповому етапі деякі команди змагалися у фіналах чотирьох, які відбувалися в одному місті. До таких потрапив і "Дніпро", а його матч відбувся в Нікосії (Кіпр). У першому раунді кваліфікації суперником "Дніпра" став нідерландський "Гронінген".

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Матч видався доволі невдалим для української команди. У першій половині зустрічі ушкодження отримали Кравцов, Дугат та Натяжко. Тож зіграти могли лише семеро гравців. Однак нав'язати боротьбу супернику їм не вдалося. Особливо провальною видалася друга чверть, де "Дніпро" набрав лише 10 очок. Тож на велику перерву команда пішла з відставанням у 27 очок.

Фінальна сирена зафіксувала більш аніж впевнену перемогу "Гронінгена" 88:53. При цьому що 48 очок для "Дніпра" здобули лише четверо гравців – Корнієнко, Закурдаєв, Тимофєєнко та Шундель.

Тож саме нідерландський клуб проходить у фінал кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

"Дніпро" ж продовжить виступи у Кубку Європи ФІБА. Там виступають два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей". При цьому вони потрапили до однієї групи. А матчі групового етапу відклали аж на січень 2021 року.