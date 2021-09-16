Украинская команда сыграет против российской за право выступить в Лиге чемпионов
16 сентября 2021 , 23:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Баскетбольный клуб Прометей вышел в финал квалификации Лиги чемпионов. Соперником украинской команды будет российский клуб Парма Пермь.
Прометею в баскетбольной Лиге чемпионов для участия в групповом этапе следует преодолеть три раунда квалификации. Все три матча – в "баббле" в болгарской Софии.
Напомним Сборная Украины по баскетболу получила соперников в отборе на чемпионат мира 2023
Первые два раунда украинская команда прошла довольно легко и с разгромным счетом – 96:56 против Левски Лукойл и 100:78 против Опавы.
Теперь команду ждет финал квалификации. Соперник – российская команда Парма Пермь. Игра состоится 18 августа.