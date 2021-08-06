Украинская каратистка Серегина осталась вне полуфинала Олимпиады-2020

Анита Серегина не смогла продолжить медальную феерию Украины в женском карате. Спортсменка не вышла из группы.

Украинка прекратила выступления в Токио

Украинская каратистка завершила свои выступления на Олимпийских играх в Токио. Анита Серегина в весовой категории до 61 килограмма выиграла лишь одну схватку из четырех.

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31-летняя спортсменка из Украины с победы стартовала на японской земле. Серегина разгромила представительницу Перу Александру Гранде (6: 1). Во второй схватке Анита расписала мировую 1: 1 с каратисткой из Марокко Бтисссам Садини.

А вот третий поединок завершился первым поражением для нашей каратистки. Египтянка Гиана Фарук стала обидчицей украинки и вырвала у нее победу (2:1).

Украина уже имеет первую медаль по каратэ в Токио. "Серебро" завоевала Анжелика Терлюга. Каратистка в финале уступила сопернице из Болгарии Ивет Горановой (1:5).

В последней схватке Аните нужно было лишь побеждать. Соперницей Серегиной стала неуступчивая сербка Йована Прекович. Каратистки провели классный поединок, украинка даже за несколько секунд до завершения схватки вела в счете, но результативное действие вывело представительницу Сербии вперед – 6:4 – обидное поражение Аниты.

Украинка не смогла выйти из группового раунда в полуфинал. Теперь ей оставалось болеть за Станислава Горуну – единственного представителя Украины в каратэ среди мужчин. Свои выступления украинец начнет 6 августа. Свою стартовую схватку Горуна проведет не быстрее 11: 00.