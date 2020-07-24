Українська каратистка Анжеліка Терлюга поки відпочиває від змагань. А час між тренуваннями проводить на пляжі, де їй вдається привернути увагу.

Цього разу Анжеліка Терлюга виклала фото в рожевому купальнику на пляжі на своїй сторінці в Instagram. Дівчина розляглася на піску при заході сонця.

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За декілька годин ця фотографія зібрала понад 8 тисяч лайків та сотню коментарів. Свої коментарі залишила і відомі українські спортсмени. "Боже, яка красива", прокоментувала дзюдоїстка Дар'я Білодід. "Ох і русалонька" написав гімнаст Олег Верняєв.

Варто додати, що Анжеліка Терлюга перед тим виклала чимало фотографій з пляжу і в інших образах.