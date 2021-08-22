Украинская гребчиха Лузан победила на мировом Суперкубке

Украинская каноистка Людмила Лузан после получения двух медалей на Олимпиаде-2020, завоевала и две награды на Суперкубке Международной федерации каноэ, который состоялся в американской Оклахоме. На этот раз спортсменка завоевала золотую медаль.

В целом украинские спортсменки завоевали четыре медали (одну золотую и три бронзовые) на Суперкубке международной федерации каноэ.

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Каноистка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на дистанции 1000 м (с одной перебежкой). Зато байдарочница Мария Повх завоевала в этих видах программы бронзовые награды.



Людмила Лузан и Мария Повх с наградами Суперкубка Международной федерации каноэ / Фото: федерация каноэ Украины

Украину на соревнованиях представляла и каноистка Анастасия Четверикова финишировала 5-й на дистанции 1000 м и заняла 6-е место дистанции 350 м.

За свою победу Лузан получила 4670 долларов призовых.

Напомним, что Людмила Лузан стала обладательницей серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, а Анастасия Четверикова завоевала олимпийское серебро.

Суперкубок Международной федерации каноэ проводился уже в третий раз. На этот раз организаторам удалось собрать звездный состав из призеров олимпиады, среди которых и были украинские гребцы.

Далее спортсменок ожидает подготовка к чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. Он начнется 16 сентября в Копенгагене.