Литвиненко: Хотелось выйти и сразиться

18-летняя спортсменка выступала в категории 78 килограмм. По пути к золоту она победила трех соперниц – из Турции, Кипра и Латвии.

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На турнире в Афинах Елизавета была единственной представительницей Украины.

Спортсменка прокомментировала свою победу на соревнованиях.

Я не волновалась, а старалась по максимуму проделать свою работу. Уже давно не было стартов, поэтому хотелось выйти и побороться,

– подчеркнула дзюдоистка.

Литвиненко рассказала о том, как ее застала полномасштабная война в Украине.

"Последний месяц был очень сложным, особенно в моральном плане. Весть о войне застала нас на сборе в Испании, поэтому первые недели мы постоянно были в телефонах, следили за новостями, переживали за родных.

Даже сейчас тяжело прийти в себя и полностью включиться в тренировочный процесс. Очень больно наблюдать за происходящим в нашей стране", – сказала спортсменка.

По ее словам, в Греции она ощутила большую поддержку.

"В Афинах нас очень хорошо поддерживали. Многие подходили, спрашивали, выражали слова поддержки. Весь мир в восторге от того, как мы противостоим российскому агрессору, поэтому мне очень хотелось, чтобы на арене прозвучал гимн Украины. Мне это удалось, поэтому главную цель на эти состязания я выполнила.

Далее я отправляюсь на Grand Slam в Анталию, где присоединюсь к остальной команде. А потом сложно пока сказать, какой дальше план. Скорее всего, снова будем где-нибудь на сборе", – добавила победительница.