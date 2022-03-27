Литвиненко: Хотілося вийти та поборотися

18-річна спортсменка виступала в категорії 78 кілограмів. На шляху до золота вона перемогла трьох суперниць – з Туреччини, Кіпру та Латвії.

Читайте також Український боксер організував благодійний поєдинок та потужним ударом нокаутував суперника

На турнірі в Афінах Єлизавета була єдиною представницею України.

Спортсменка прокоментувала свою перемогу на змаганнях.

Я не хвилювалася, а намагалася по максимуму виконати свою роботу. Вже досить давно не було стартів, тому хотілося вийти та поборотися,

– наголосила дзюдоїстка.

Литвиненко розповіла про те, як її застала повномасштабна війна в Україні.

"Останній місяць був дуже складний, особливо в моральному плані. Звістка про війну застала нас на зборі в Іспанії, тому перші тижні ми постійно були в телефонах, слідкували за новинами, переживали за рідних.

Навіть зараз важко прийти в себе і повністю включитися в тренувальний процес. Дуже боляче спостерігати за тим, що відбувається в нашій країні", – сказала спортсменка.

За її словами, у Греції вона відчула неабияку підтримку.

"В Афінах нас дуже добре підтримували. Багато хто підходив, запитував, висловлював слова підтримки. Весь світ в захваті від того, як ми протистоїмо російському агресору, тому мені дуже хотілося, щоб на арені прозвучав гімн України. Мені це вдалося, тому головну ціль на ці змагання я виконала.

Далі я відправляюся на Grand Slam в Анталію, де приєднаюся до решти команди. А потім складно поки сказати, який далі план. Скоріше за все, знову будемо десь на зборі", – додала переможниця.