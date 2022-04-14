Украинская биатлонистка вступилась за отстраненную Абрамову, осудившую агрессию России

Сразу четыре натурализованные биатлонистки из России были исключены из сборной Украины. Некоторые из них продолжают умалчивать о войне в Украине.

Кривонос: Кто-то объяснит

Анна Кривонос прокомментировала отстранение Ольги Абрамовой, осудившей агрессию России, но все равно исключенной из украинской сборной. Кривонос не понимает, почему Абрамову включили в список эксроссиянок, больше не выступающих под сине-желтым флагом.

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Очень досадно за Ольгу. Она все время нас поддерживала и писала, спрашивала, как мы, и тут непонятность такая… Кто-то объяснит?,

– написала Кривонос.



Кривонос об отстранении Абрамовой / Скриншот из инстаграммы биатлонистки

Зато Оксана Москаленко и Екатерина Бех вообще не сказали ни слова о войне в Украине. Дарья Сидорова впервые прокомментировала ужасные события в Украине только на 40-й день военных действий.

Абрамова уже отреагировала на это решение украинской команды. Ольга была удивлена ​​увидеть свою фамилию в списке отстраненных и заявила, что гордится быть украинкой, продолжит любить Украину и ее народ. Биатлонистка напоследок пожелала всем украинцам мирного неба над головой.

Отметим, что бывшая российская биатлонистка Надежда Белкина отстаивает Украину от врагов.