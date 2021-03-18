Капитан сборной Украины по баскетболу Ягупова 17 марта провела феерический матч за турецкий Фенербахче в Евролиге. Украинка стала самой результативной в поединке против Галатасарая.

На протяжении всего матча преимуществом на площадке владели гости. Такая игра вылилась в победу Фенербахче.

Примечательно Дабл-дабл Леня не помог Вашингтону избежать 25 поражения в НБА

Галатасарай – Фенербахче 74:91 (15:19, 26:25, 12:20, 21:27)

Украинка провела на паркете почти весь матч. За 36 минут 2 секунды Алина Ягупова смогла набрать аж 32 очка и стать лучшим игроком встречи. Также баскетболистка записала в свой актив 4 подбора, 7 передач, 2 перехвата и сделала 1 блок-шот.

Ближайшая соперница по эффективности в матче отстала от украинки на 12 очков. Интересно, что Ягупова стала не только самой результативной в этом матчей, но и в первых четырех поединках четвертьфинала. Баскетболистка из Украины – действующая MVP сезона в Евролиге и находится среди кандидатов на титул в этом сезоне.

Ответный матч клубы проведут уже 19 марта.

Наблюдаться за игрой украинки одно удовольствие. На видео видно, как Ягупова легко "оставила в дураках" своих соперниц. В одном из моментов капитан сборной Украины отдала скорее всего лучшую передачу в сезоне после яркого обманного движения.

Видео передач Ягуповой