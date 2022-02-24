Украинская ассоциация футбола требует от ФИФА запретить РФ участие в международных соревнованиях
24 февраля 2022 , 19:22Читати новину українською
Источник:УАФ
Исполнительный комитет EFA принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы – ФИФА и УЕФА.
Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, исполнительный комитет УАФ решил:
- направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения относительно запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;
- направить в УЕФА обращение касательно принятия в кратчайшие сроки решения о смене города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.
Важно Призываем исключить Россию из всех международных соревнований
До этого Польша, Чехия и Швеция выпустили совместное заявление, где объявили, что не планируют ехать в Россию на матч отбора на чемпионат мира.
Кроме того, баскетбольная Евролига отменила матчи с участием российских команд. При этом речь идет как об игре на территории России, так и за ее пределами.
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