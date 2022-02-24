Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, исполнительный комитет УАФ решил:

направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения относительно запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

направить в УЕФА обращение касательно принятия в кратчайшие сроки решения о смене города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.

Важно Призываем исключить Россию из всех международных соревнований

До этого Польша, Чехия и Швеция выпустили совместное заявление, где объявили, что не планируют ехать в Россию на матч отбора на чемпионат мира.

Кроме того, баскетбольная Евролига отменила матчи с участием российских команд. При этом речь идет как об игре на территории России, так и за ее пределами.

Футбольный клуб Шальке решил отказаться от "Газпрома" как титульного спонсора клуба и убрал его логотип со своих футболок.