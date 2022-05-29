Украинская сборная завоевала 13 медалей на этапе Кубка мира по гребле в Польше

В польской Познани завершился второй этап Кубка мира сезона-2022 по гребле на байдарках и каноэ. Украинцы завоевали на турнире 13 наград.

Невероятное выступление "сине-желтых"

Оба финала прошли в один день, поскольку спортсменам помешали погодные условия. Национальная команда, несмотря на насыщенное расписание, сумела подняться на пьедестал в семи дисциплинах и завоевать восемь медалей за один день, пишет 24 канал.

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Победу в соревнованиях байдарок-четверок одержали действующие чемпионы мира – украинский квартет Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина. На предварительном этапе в Рачице этот экипаж завоевал серебряную награду. В финале украинцы показали время 1:19:39 минуты.

Наши атлеты посвятили победу Украине и ее защитникам.

Вице-чемпионка Олимпийских игр-2020 и чемпионка мира Анастасия Четверикова завоевала в Познани "золото". Она финишировала первой в каноэ-одиночке на 500 метров. Ее результат – 2:08:22 минуты.

Также Четверикова завоевала медаль в смешанной паре с Андреем Рыбачко. Украинская каноэ-двойка стала третьей на дистанции 500 метров.

Сразу две украинские каноэ-четверки поднялись на пьедестал почета в соревнованиях среди человек на 500 метров. "Серебро" завоевали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Даниил Харечко, а "бронзу" –

Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов.

Рыбачок выиграл еще одну медаль в дуэте с Вергелесом на 500 метров, украинцы финишировали вторыми.

Павел Алтухов стал тертым среди мужских каноэ-одиночек на 1000 метров.

Также впервые в этом сезоне Кубка мира награду завоевали Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская.

Украинки поднялись на вторую строчку пьедестала в соревнованиях байдарок-двойок на 200 метров. Девушкам не хватило 0,92, чтобы завоевать "золото".

Еще пять медалей Украине принесли параканоисты.

Все призеры второго этапа Кубка мира по гребле