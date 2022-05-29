Украинская сборная завоевала 13 медалей на этапе Кубка мира по гребле в Польше
В польской Познани завершился второй этап Кубка мира сезона-2022 по гребле на байдарках и каноэ. Украинцы завоевали на турнире 13 наград.
Невероятное выступление "сине-желтых"
Оба финала прошли в один день, поскольку спортсменам помешали погодные условия. Национальная команда, несмотря на насыщенное расписание, сумела подняться на пьедестал в семи дисциплинах и завоевать восемь медалей за один день, пишет 24 канал.
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Победу в соревнованиях байдарок-четверок одержали действующие чемпионы мира – украинский квартет Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина. На предварительном этапе в Рачице этот экипаж завоевал серебряную награду. В финале украинцы показали время 1:19:39 минуты.
Наши атлеты посвятили победу Украине и ее защитникам.
Вице-чемпионка Олимпийских игр-2020 и чемпионка мира Анастасия Четверикова завоевала в Познани "золото". Она финишировала первой в каноэ-одиночке на 500 метров. Ее результат – 2:08:22 минуты.
Также Четверикова завоевала медаль в смешанной паре с Андреем Рыбачко. Украинская каноэ-двойка стала третьей на дистанции 500 метров.
Сразу две украинские каноэ-четверки поднялись на пьедестал почета в соревнованиях среди человек на 500 метров. "Серебро" завоевали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Даниил Харечко, а "бронзу" –
Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов.
Рыбачок выиграл еще одну медаль в дуэте с Вергелесом на 500 метров, украинцы финишировали вторыми.
Павел Алтухов стал тертым среди мужских каноэ-одиночек на 1000 метров.
Также впервые в этом сезоне Кубка мира награду завоевали Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская.
Украинки поднялись на вторую строчку пьедестала в соревнованиях байдарок-двойок на 200 метров. Девушкам не хватило 0,92, чтобы завоевать "золото".
Еще пять медалей Украине принесли параканоисты.
Все призеры второго этапа Кубка мира по гребле
- "Золото": Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семикин (байдарки-четверки, 500 метров), Анастасия Четверикова (каноэ-одиночка, 500 метров), Владислав Епифанов (параканоэ, VL3, 200 метров), Николай, (KL2, 200 метров).
- "Серебро": Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Даниил Харечко (каноэ-четверки, 500 метров), Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (каноэ-двойки, 500 метров), Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская (байдарки-двойки), Марина Мажула (параканоэ, KL1, 200 метров), Наталья Лагутенко (параканоэ, VL3, 200 метров)
- "Бронза": Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк и Павел Алтухов (каноэ-четверки, 500 метров), Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 1000 метров), Анастасия Четверикова и Андрей Рыбачок (каноэ-двойка, микст, 50), Наталья Лагутенко (параканоэ, KL2, 200 метров).