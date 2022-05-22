Лузан "ворвалась" в новый сезон по триумфу

Людмила Лузан отметилась второй наградой в сезоне. Украинка снова покорила высшую строчку пьедестала, пишет 24 канал.

До теми Тріумфальний початок сезону: Лузан здобула "золото" на етапі Кубка світу з веслування

Украинская каноистка завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров.

Лузан отобралась в финал автоматически по квалификации, свой заезд она выиграла, затем получила право грести по одной из центральных дорожек. По всей дистанции украинка шла второй, впереди была немка Лиза Ян.

На последних метрах дистанции украинка смогла вырваться вперед на четверть и финишировала первой со временем 2:08:08 минуты. Каноистка снова посвятила победу Украине.

Каноэ-одиночка, 500 метров: результаты

Людмила Лузан (Украина) 2:08.08 Лиза Ян (Германия) +0.60 Катаржина Шперкевич (Польша) +3.85

Что известно о спортсменке

Людмила Лузан – двукратный призер Олимпийских игр-2020.

Она завоевала "серебро" в двойке с Четвериковой, также на ее счету "бронза" в одиночке.

Гребля имеет три медали чемпионата мира 2021 года, в частности "золото" в двойке.

Во второй день соревнований первого этапа Кубка мира 2022 украинка получила золотую награду на дистанции 1000 метров. Она финишировала со временем 4:25:31.

Успехи украинской команды в Рачице

Первенство Лузан на дистанции 500 метров – четвертая награда для Украины. Кроме ее золотых наград, медали завоевали: каноист Олег Боровик и экипаж сине-желтый среди байдарок-четверок.

Команда в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина завоевали "серебро" на дистанции 500 метров.Именно в таком составе в 2021 году украинский экипаж завоевал "золото" чемпионата мира.

Боровик завоевал "бронзу" в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.

Результаты украинцев