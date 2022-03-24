С Украиной в сердце: Ярмоленко рассказал, почему расплакался после гола в ворота Астон Виллы

24 марта 2022 , 07:56
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Источник:

"Футбол 1/2/3"

Андрей Ярмоленко показывает качественную игру в последних матчах Вест Хэма. Украинский футболист сумел собраться, несмотря на войну в Украине.

Ярмоленко: Это просто от сердца, от души

32-летний лидер сборной Украины после долгого молчания наконец-то забил в футболке Вест Хэма. Сделал он это в матче АПЛ против Астон Виллы.

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Во время празднования гола Ярмоленко не сдержал слез. Андрей объяснил, почему в тот момент его глаза наполнились слезами. Футболист рассказал, что ему тяжело сдерживать эмоции, играть в футбол, когда в его родной стране идет война, которую начала Россия.

Понимаете, самое чувство, когда ты забиваешь гол – это огромный всплеск эмоций. И когда ты понимаешь, что у тебя в стране твои родственники, твои родные, твои люди гибнут... И ты играешь в футбол, и тебе хочется им помочь, но ты не можешь. И те слезы, которые были в игре с Астон Виллой, это просто от сердца, от души было,
– сказал футболист.

  • Напомним, что украинец забил в двух матчах подряд. Следующей "жертвой" Ярмоленко была испанская Севилья. Его результативный удар вывел "молотобойцев" в четвертьфинал Лиги Европы.
  • В сезоне 2021/2022 Ярмоленко отыграл за английский клуб 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество результативных передач.
Автор: Софія Кулай