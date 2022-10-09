С Украиной будут особые поединки, – тренер сборной Италии о жеребьевке отбора Евро-2024

Сборные Украины и Италии по футболу попали в одну группу в отборе на Евро-2024. Главный тренер итальянцев Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки.

В группе C отбора на чемпионат Европы 2024 сыграют сборные Италии, Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.

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Каждая из этих сборных имеет свою историю противостояний с соперниками. А каждая из команд может удивить более именитого соперника. В этом убежден главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

"Я был уверен, что нам попадется Англия или Франция, группа кажется приемлемой, не все вызовы – легкие, но играть надо со всеми", – заявил после жеребьевки Манчини.

Он отметил и сборную Украины.

"С Украиной будут особые поединки, у них много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная", – убежден Роберто Манчини.

И все же особые отношения у итальянцев будут со сборным Англии и Северной Македонии.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии 14 мая 2018 года. И после этого уже трижды сыграл против сборной Англии. В их числе и финал Евро-2020, где Италия победила англичан в серии пенальти и стала чемпионом Европы.

Еще два матча после этого были в рамках Лиги наций. И "скуадра адзурра" сыграла ничью в Англии и победила дома.

"С Саутгейтом (главный тренер сборной Англии, – прим. 24 канала) мы хорошо знаем друг друга, но если все будет так же и дальше, это достаточно хорошо для нас. Я не знаю, будет ли его это устраивать", – рассказал Роберто Манчини.

А вот с Северной Македонией у итальянцев не все так хорошо. Ведь именно против этой команды играла сборная Италии в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. И проиграла. При этом матч проходил в Италии. Теперь итальянцы будут пытаться взять реванш.