У групі C відбору на чемпіонат Європи 2024 року зіграють збірні Італії, Англії, України, Північної Македонії та Мальти.

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Кожна з цих збірних має свою історію протистоянь з суперниками. А кожна з команд може здивувати більш іменитого суперника. В цьому переконаний головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні.

"Я був упевнений, що нам попадеться Англія чи Франція, група здається прийнятною, не всі виклики – легкі, але грати треба з усіма", – заявив після жеребкування Манчіні.

Він відзначив і збірну України.

"З Україною будуть особливі поєдинки, у них багато емоцій. Крім того, в українців хороша збірна", – переконаний Роберто Манчіні.

Та все ж особливі стосунки в італійців будуть зі збірним Англії та Північної Македонії. Роберто Манчіні очолив збірну Італії 14 травня 2018 року. І після цього вже тричі зіграв проти збірної Англії. Серед них і фінал Євро-2020, де Італія перемогла англійців у серії пенальті та стала чемпіоном Європи.

Ще два матчі після цього були у рамках Ліги націй. І "скуадра адзурра" зіграла нічию в Англії та перемогла вдома.

"З Саутгейтом (головний тренер збірної Англії, – прим. 24 каналу) ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи його це влаштовуватиме", – розповів Роберто Манчіні.

А от з Північною Македонією в італійців не все так добре. Адже саме проти цієї команди грала збірна Італії у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. І програла. При цьому що матч відбувався в Італії. Тож тепер італійці намагатимуться взяти реванш.