Украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата мира U21 по пляжному волейболу

В Таиланде завершился чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года. Украинский дуэт одержал невероятную победу.

Первая медаль в истории

Ангелина Хмиль и Татьяны Лазаренко стали чемпионками мира U21 по пляжному волейболу. Для 18-летних украинских спортсменок это самая большая победа в карьере.

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Для украинок это уже второй подиум подряд. Перед этим они завоевали "бронзу" в возрастной категории до 19-ти лет.

Сразу после первого чемпионата мира, Хмиль и Лазаренко заявились на второй, в старшей возрастной категории.

Украинки выиграли все три матча на групповом этапе. Они прошли в плей-офф с первого места. Ангелина и Татьяна в матчах на вылет одержали три победы в двух сетах – поочередно выбили пары из Италии, России и Швейцарии.

В финале украинская пара встретилась с представительницами Испании Даниэлой Альварез Мендозой и Софией Гонзалез Расерой. Конкурентки Хмиль и Лазаренко выиграли все матчи на турнире в двух сетах.

В финале украинки выиграли первый сет, а второй был в пользу испанок. Но в решающем сете Ангелине и Татьяне все же удалось одержать победу.

Украинской команде удалось во второй раз получить медаль на уровне ЧМ U21 по пляжному волейболу. В 2011 году Сергей Попов и Валерий Самодай стали обладателями золотой награды. Однако в женском турнире – это первая медаль в истории.