Украинки Терлюга и Серегина получили два "золота" на этапе Премьер-лиги по каратэ в Португалии

В португальском Матузиньюше состоялся второй этап Премьер-лиги по карате. Наша сборная завоевала 2 золотые медали на турнире.

Невероятное выступление украинок

В Португалии наша сборная была представлена ​​в составе 16 каратистов. Среди них и медалисты Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга и Станислав Горуна, который до этого был в рядах ВСУ, пишет 24 канал.

Стоит внимания Новый обладатель олимпийской награды Горуны хочет вернуть медаль украинцу после победы

Две каратистки окончили свое выступление на этапе Премьер-лиги с золотыми медалями. Анжелика Терлюга завоевала первенство в весовой категории до 55 килограммов, а Анита Серегина торжествовала в весе до 61 килограммов.

Терлюга и Серегина второй раз подряд получили медали на этапе Премьер-лиги по карате в 2022 году. На первом этапе, прошедшем в ОАЭ перед полномасштабным вторжением России в Украину, они завоевали серебряные награды.

К тому же Терлюга выиграла чемпионат Франции в начале апреля. Спортсменке удалось уехать из родной Одессы, чтобы приносить достижения на спортивном фронте.

Относительно Станислава Горуны, он закончил выступления без медали.

Следующий этап Премьер-лиги состоится 13-15 мая в Рабате (Марокко).