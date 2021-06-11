Украинки Анна Рыжикова и Марина Бех-Романчук получили награды на этапе Бриллиантовой лиги

На этапе Бриллиантовой лиги в Италии украинские легкоатлетки получили две награды. Серебро в активе Анны Рыжиковой, а Марина Бех-Романчук завоевала бронзу.

Анна Рыжикова финишировала второй на дистанции 400 м с барьерами. Она преодолела дистанцию за 54,19 секунды, что является ее личным рекордом.

Интересно. Анна Рыжикова уже выполнила олимпийский норматив, поэтому точно выступит на Олимпиаде-2020 в Токио именно на дистанции 400 метров с барьерами.

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Марина Бех-Романчук не сумела побороться за золотую медаль в прыжках в длину, удовлетворившись лишь третьим местом. Она вышла в финал, где боролась еще против двух соперниц, прыгнув на 6,79 метра. Это был второй показатель на соревнованиях. Но в финале места разыгрывались с помощью дополнительной попытки, а предыдущие во внимание не брались. Бех-Романчук так и не смогла прыгнуть (ее результат не засчитали), а победительницей стала Ивана Шпанович из Сербии. В финал она прошла с прыжком на 6,74 метра, а уже в дополнительной попытке прыжок на 6,56 метра принес ей победу.

Украина могла получить еще одну медаль. Но Андрей Проценко остановился в шаге от пьедестала. Он прыгнул в высоту на 2,3 метра. В то время как сразу трое соперников на 2,33 метра.