Украинка выиграла чемпионат мира по самбо, победив на последних секундах: эмоциональное видео

В субботу, 13 ноября, во второй день чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан) украинцам удалось выиграть две медали. После пустого первого дня на этот раз украинцы завоевали "золото" и "бронзу".

Борьба Гребиножко за медаль

Юлия Гребиножко выиграла золотую медаль чемпионата мира. 26-летней львовянке не было равных в весовой категории до 65 килограмм.

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Гребиножко уверенно преодолела всю дистанцию турнира, в финальной схватке одолев Ажар Саликову из Казахстана. Битва прошла в равной борьбе, где нашей соотечественнице удалось провести первый результативный прием за 30 секунд до конца.

Юля повалила соперницу на татами, за что судьи присудили ей бал, который в итоге стал победным.

Бронзовую же медаль выиграл Дмитрий Стеценко (88 кг) из Донецкой области.

Видео эмоциональной победы Гребиножко