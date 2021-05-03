В финальной схватке Анжелика уверенно победила представительницу Египта Ясмин Аттию (6:0).

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Результаты других украинцев

Также использовал свой шанс на бронзу Станислав Горуна (75 кг), победивший венгра Кароля-Габора Харспатаки (3:2).

Таким образом Горуна подтвердил лицензию на Олимпиаду-2020 и присоединился к Анжелике Терлюге, у которой уже есть лицензия.

К сожалению, еще несколько бронз были упущены. В медальных поединках уступили Андрей Торошанко (84 кг, 3:4), Ризван Талибов (+84 кг, 2:3), Галина Мельник (68 кг, 3:6) и Анастасия Степашко (+68 кг, 4:4).