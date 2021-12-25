Украинка Страхова выиграла седьмой парный титул ITF в сезоне

В субботу, 25 декабря, украинская теннисистка Валерия Страхова в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной одержали победу в парном разряде турнира ITF 25 в Пуне (Индия).

В финале они обыграли представительниц Японии Фуну Кодзаки и Мисаки Мацуду– 6:2, 2:6, 10:5.

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Суммарно в 2021 году Страхова выиграла шесть парных титулов на уровне ITF, три из которых – в тандеме с Данилиной. Ранее теннисистки победили на турнирах в Денене (W25), Ферсмольде (W60) и Коксейде (W25).

Стоит отметить, что 26-летняя украинская теннисистка на данный момент занимает 149 строчку в женском мировом рейтинге парного разряда.

Путь к победе

R16: Пуджа Ингале / Рамья Натараджан (Индия, WC) 6:0, 6: 4

QF: Садхвика Сама/Саумья Виг (Индия) 6:4, 6:3

SF: Рутуджа Бхосале/Хироко Кувата (Индия/Япония, 4) 3:6, 6:2, 11-9

FR: Фуна Кодзаки/Мисаки Мацуда (Япония) 6:2, 2:6, 10-5