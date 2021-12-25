У фіналі вони обіграли представниць Японії Фуну Кодзакі та Мисакі Мацуду – 6:2, 2:6, 10:5.

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Сумарно у 2021 році Страхова виграла шість парних титулів на рівні ITF, три з яких – у тандемі з Даніліною. Раніше тенісистки перемогли на турнірах у Денені (W25), Ферсмольді (W60) та Коксейді (W25).

Варто зауважити, що 26-річна українська тенісистка на даний момент займає 149-й рядок у жіночому світовому рейтингу парного розряду.

Шлях до перемоги

R16: Пуджа Інгале/Рамья Натараджан (Індія, WC) 6:0, 6:4

QF: Садхвіка Сама/Саумья Віг (Індія) 6:4, 6:3

SF: Рутуджа Бхосале/Хіроко Кувата (Індія/Японія, 4) 3:6, 6:2, 11-9

FR: Фуна Кодзакі/Місакі Мацуда (Японія) 6:2, 2:6, 10-5