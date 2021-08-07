Украинка Старикова создала сенсацию на велотреке: фаворитка Олимпиады в ауте

Елена Старикова разрушает все прогнозы экспертов. Украинка "съедает" своих соперниц на велотреке в спринте и уже пробилась в полуфинал.

Чудо от украинки в ​​Токио

25-летняя украинка Елена Старикова сделала главную сенсацию в велотреке. В четвертьфинале спринта наша спортсменка одолела фаворитку Олимпийских игр – Лею Софи Фридрих из Германии.

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Перед заездом все отдавали предпочтение немецкой представительнице. Но Старикова доказала, что не собирается отдавать свое потенциальное место на пьедестале.

Участницу полуфинала спортсменки определяли по сумме трех заездов. В первом украинка одолела соперницу, опередив немку только на 0.001 секунды. Второй старт был уже в пользу Фридрих. Все решалось в третьем заезде.

Невероятный финиш

Старикова начала его за спиной титулованной соперницы, которая рвала темп на дистанции. Почти до последних метров украинка ехала второй и выжидала момент для обгона. Опять последний отрезок трека украинка не проехала, а пролетела. Она шокировала соперницу, опередив немку на 0.019 секунды. В итоге -2:1 победа украинской велогонщицы.

Со счастливым лицом Елена пошла отдыхать и готовиться к полуфиналу. Заезды 1/2 финала Олимпиады-2020 в спринте состоятся 8 августа. Соперницей украинки будет Ли Хвейши из Гонконга.