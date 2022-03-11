Украинка Шишкова завоевала третью золотую медаль Паралимпиады-2022
11 марта 2022 , 09:58Читати новину українською
Украинка Оксана Шишкова завоевала золотую медаль в биатлоне на дистанции 12,5 километра в классе В2 на ХІІІ зимних Паралимпийских играх.
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Также в этой дисциплине выступала еще одна украинка. Наталья Ткаченко заняла 6-е место, сообщает 24 канал.
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Кроме Шишковой, 11 марта золотые медали добыли в борьбе Александр Казик (нарушение зрения) и Людмила Ляшенко (стоя).
Ранее Оксана Шишкова завоевала две золотые и две серебряные медали в биатлоне и лыжной гонке. Спортсменка является одной из лучших мультимедалисток Паралимпиады-2022.
Результаты гонки:
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