Украинка Щетник стала третьей на Паралимпиаде: это ее вторая "бронза" в Токио

Ирина Щетник принесла Украине первую медаль Паралимпиады в первый день осени. Украинка второй раз подряд стала третьей в стрелковом спорте.

Настреляла 68-ю награду Украины

21-летняя Ирина Щетник завоевала свою вторую паралимпийскую награду в Токио. Украинка взяла "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров в смешанной команде (класс SH1).

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Лучше украинской спортсменки стали лишь немка Наташа Гильтроп, которая стала паралимпийской чемпионкой в ​​этой дисциплине, и Пак Джинхо из Южной Кореи.

Щетник завершила выступление с результатом 231.2.

Призеры дисциплины

1. Наташа Гильтроп (Германия) – 253.1 (паралимпийский рекорд)

2. Пак Джинхо (Южная Корея) – 253

3. Ирина Щетник (Украина) – 231.2