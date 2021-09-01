Украинка Щетник стала третьей на Паралимпиаде: это ее вторая "бронза" в Токио
1 сентября 2021 , 08:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Ирина Щетник принесла Украине первую медаль Паралимпиады в первый день осени. Украинка второй раз подряд стала третьей в стрелковом спорте.
Настреляла 68-ю награду Украины
21-летняя Ирина Щетник завоевала свою вторую паралимпийскую награду в Токио. Украинка взяла "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров в смешанной команде (класс SH1).
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Лучше украинской спортсменки стали лишь немка Наташа Гильтроп, которая стала паралимпийской чемпионкой в этой дисциплине, и Пак Джинхо из Южной Кореи.
Щетник завершила выступление с результатом 231.2.
Призеры дисциплины
1. Наташа Гильтроп (Германия) – 253.1 (паралимпийский рекорд)
2. Пак Джинхо (Южная Корея) – 253
3. Ирина Щетник (Украина) – 231.2
- В активе Ирины уже есть бронзовая медаль в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в классе SH1. Именно эта награда стала первой для нашей страны в стрельбе на Паралимпиаде-2020.
- Теперь в копилке Украины 68 медалей (15 золотых, 33 серебряных и 20 бронзовых).