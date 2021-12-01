Украинка Шевчук установила мировой рекорд и победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Украинка Марьяна Шевчук победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев. При этом она установила новый мировой рекорд.

Золотой год для Шевчук

Украинка Марьяна Шевчук на чемпионат мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в Тбилиси приехала в статусе одной из фавориток. Перед тем она победила на Паралимпиаде-2020. А до этого – на чемпионате мира в 2019 году.

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То, что ей нет равных в весовой категории до 55 килограммов, украинка продемонстрировала и на этом турнире. Уже в первой попытке она взяла вес в 125 килограммов. Именно этот вес и принес ей паралимпийское золото. И гарантировал победу на чемпионате мира. Ведь Берса Думан из Турции, показавшая второй результат, подняла лишь 121 килограмм.

Но на этом она не остановилась. Далее был вес в 128 килограммов, после чего – 133,5 килограмма. А значит – и новый мировой рекорд. Предыдущий лучший результат тоже принадлежал Шевчук. Она его улучшила на 0,5 килограмма.

"Мы планировали установить рекорд на Паралимпийских играх в Токио, но не смогли, поэтому сделали это здесь. Это очень удачный год для меня, и я очень счастлива внутри", – поделилась своими эмоциями Шевчук после победы.