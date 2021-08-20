Украинка Осьмак стала вице-чемпионкой Европы по шахматам

В румынском городе Яссы финишировал чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Киевлянка Юлия Осьмак заняла 2 место, а львовянка Наталья Букса остановилась в шаге от пьедестала.

Женский Евро-2021 по понятным "вирусным причинам" не смог собрать сильнейший состав. Тем не менее, в Яссы приехало много звезд, в частности, шахматистки сборной Украины Юлия Осьмак и Наталья Букса. (Кроме них, выступали еще две украинки – киевлянка Ирина Петрова и днипрянка Марица Цирюльник.)

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Именно Осьмак и Букса вместе со "сборницами" Армении и Грузии задавали тон в этом затяжном соревновании, которое состояло из 11-ти туров по швейцарской системе. Украинки со старта шли в группе лидеров, и только заключительный тур должен был решить, смогут ли они подняться на пьедестал. Обе наши представительницы свои финальные партии завершили вничью, что позволило им занять 2 и 4 строки соответственно. Причем Букса поделила 3-4 места и только из-за капризов дополнительного коэффициента стала четвертой.

Чемпионат Европы-2021 среди женщин

(Яссы, 20 августа 2021 года, швейцарская система, 117 участников)

1. Элина Даниэлян (Армения) – 9

2. Юлия Осьмак (Украина) – 8,5

3. Оливия Кёлбаса (Польша) – 8

4. Наталья Букса (Украина) – 8

...

75. Ирина Петрова (Украина) – 5

93. Марица Цирюльник (Украина) – 4,5

Хорошие результаты украинок чрезвычайно порадовали вице-президента Федерации шахмат Украины Павла Куфтырева, который является куратором женской национальной сборной и президентом женского шахматного клуба "GRECO – Kyiv Chess Federation".

Действительно, Юля и Наталья порадовали как высокими местами, так и качеством игры, – сказал Куфтырев в комментарии сайту 24 канала. – Это придает нам уверенности накануне важных командных турниров. 16 – 24 сентября в македонском городе Струга состоится клубный чемпионат Европы, а уже 26 сентября в испанском Ситжесе стартует командный чемпионат мира среди женщин. В обоих этих соревнованиях честь клуба "GRECO – Kyiv Chess Federation" и сборной Украины будут защищать Осьмак и Букса. Будем надеяться, что они сыграют там на таком же высоком уровне, как и на Евро-2021.

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