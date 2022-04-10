Украинка Оноприенко завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

В столице Болгарии идет этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украина завоевала первую награду на турнире.

Яркое выступление украинки

Виктория Оноприенко завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой. Украинку бурными аплодисментами поддержали болельщики на трибунах, сообщает 24 канал.

К стати Израильская гимнастка поддержала спортсменов, находившихся на концерте в "Лужниках"

Оноприенко успешно справилась с квалификацией, где показала 4 результата. На финальное выступление Оноприенко вышла с сине-желтой наклейкой на левой руке.

Местные болельщики тепло встретили нашу спортсменку. В финале гимнастка получила более высокую оценку, чем в квалификации.

После выступления Виктория подошла к тренеру, чтобы взять украинский флаг. Сине-желтый она показала трибунам с болельщиками.

На турнире украинка завоевала одну награду. В финале упражнений с булавами Оноприенко заняла седьмое место.

Видео выступления украинки

Полные результаты

Боряна Калейн (Болгария) 32.150 Стилиана Николова (Болгария) 31.950 Виктория Оноприенко (Украина) 28.950

Это первая медаль Оноприенко на уровне Кубков мира. Перед этим она завоевала награды на гран-при по художественной гимнастике: в 2021 году она выиграла четыре медали на этапе в Марбелье.