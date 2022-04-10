Украинка Оноприенко завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
В столице Болгарии идет этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украина завоевала первую награду на турнире.
Яркое выступление украинки
Виктория Оноприенко завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой. Украинку бурными аплодисментами поддержали болельщики на трибунах, сообщает 24 канал.
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Оноприенко успешно справилась с квалификацией, где показала 4 результата. На финальное выступление Оноприенко вышла с сине-желтой наклейкой на левой руке.
Местные болельщики тепло встретили нашу спортсменку. В финале гимнастка получила более высокую оценку, чем в квалификации.
После выступления Виктория подошла к тренеру, чтобы взять украинский флаг. Сине-желтый она показала трибунам с болельщиками.
На турнире украинка завоевала одну награду. В финале упражнений с булавами Оноприенко заняла седьмое место.
Видео выступления украинки
Полные результаты
- Боряна Калейн (Болгария) 32.150
- Стилиана Николова (Болгария) 31.950
- Виктория Оноприенко (Украина) 28.950