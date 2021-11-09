Украинка не будет запасной: Свитолина не поедет на Итоговый турнир WTA

Уже 10 ноября лучшие теннисистки сезона начнут свое участие в Итоговом турнире WTA. На этот раз соревнования будут без украинок.

Турнир без Свитолиной

Отказы и травмы соперниц привели к тому, что первая ракетка Украины Элина Свитолина получила шанс поехать на Итоговый турнир WTA. Но на этот раз в роли запасной.

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Однако украинка отказалась от этой поездки в Мексику после снятия туниски Онс Жабер. Свитолина бы вышла на корт только в том случае, если одна из теннисисток снялась с соревнований. После этого следующими запасными стали Джессика Пегула из США и бельгийка Элизе Мертенс.

Выступления Свитолиной на итоговых турнирах WTA

Элина трижды выходила на главный старт сезона. В 2017 году Свитолина не вышла из группы. А вот уже в следующем году украинке не было равных.

Лучшая теннисистка Украины пробилась в финал, где в трех сетах обыграла американку Слоун Стивенс. Первую партию украинка проиграла, но уже в двух следующих была сильнее и подняла трофей над своей головой в Сингапуре. Она стала первой украинской теннисисткой, которой удалось такое достижение.

Уже в следующем сезоне Элина, которая приехала на турнир в статусе чемпионки, была близка к повторению результата – Свитолина пробилась в финал. В решающем матче украинка сыграла с австралийкой Эшли Барти. К сожалению, на этот раз украинка не торжествовала.

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10 – 17 ноября.