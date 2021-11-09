Турнир без Свитолиной

Отказы и травмы соперниц привели к тому, что первая ракетка Украины Элина Свитолина получила шанс поехать на Итоговый турнир WTA. Но на этот раз в роли запасной.

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Однако украинка отказалась от этой поездки в Мексику после снятия туниски Онс Жабер. Свитолина бы вышла на корт только в том случае, если одна из теннисисток снялась с соревнований. После этого следующими запасными стали Джессика Пегула из США и бельгийка Элизе Мертенс.

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10 – 17 ноября.

Выступления Свитолиной на итоговых турнирах WTA