Украинка Музычук – лучшая среди женщин на шахматном турнире в Гибралтаре

Каждый год в конце января в Гибралтаре проходит шахматный фестиваль. Украинцы в этих соревнованиях не пасут задних.

Из-за пандемии коронавируса последний турнир прошел в 2020 году. И вот многолетний директор фестиваля гроссмейстер Стюарт Конквест придумал новую форму соревнований. Собственно, "битва полов" проводилась и раньше. Но она проходила в рамках турнира, как развлекательное мероприятие.

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В этом году битва стала основным и единственным мероприятием фестиваля. Две команды играли матчи десять на десять по так называемой "шевенингенской системе". То есть, каждый член одной команды по очереди встречается с шахматистами другой.

Женская команда называлась "Пиа", по имени опытнейшей участницы шведки Крамлинг. Конечно, состав женщин был довольно приличным. За них играли (кроме самой Крамлинг): Мария Музычук (Украина), Жансуя Абдумалик (Казахстан), Антоанета Стефанова (Болгария), Нино Бцілашвілі (Грузия), Гюнай Мамадзаде (Азербайджан) и другие шахматистки.

Украинка Музычук была лучшей среди женщин. Она выиграла 3 партии и 7 сыграла вничью. Это-6,5 очка из 10-ти. К тому же, Музычук – младшая на 5 пунктов улучшила свой рейтинг. И теперь в текущем коэффициенте Эло она вышла на шестое место в мире.

У мужчин состав был довольно скромным. Команду назвали "Сабино" в честь итальянского гроссмейстера Брунелло. Представители сильной в итоге все же победили с общим счетом 56:44.

Что известно о достижениях украинцев на этом турнире