Через пандемію коронавірусу останній турнір пройшов 2020 року. І от багаторічний директор фестивалю гросмейстер Стюарт Конквест вигадав нову форму змагань. Власне, "битва статей" проводилася і раніше. Але вона проходила в межах турніру, як розважальний захід.

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Цього року битва стала основним і єдиним заходом фестивалю. Дві команди грали матчі десять на десять за так званою "шевенінгенською системою". Тобто, кожний член однієї команди по черзі зустрічається з шахістами іншої.

Жіноча команда мала назву "Піа", за іменем найдосвідченішої учасниці шведки Крамлінг. Звичайно, склад жінок був досить пристойним. За них грали (крім самої Крамлинг): Марія Музичук (Україна), Жансуя Абдумалік (Казахстан), Антоанета Стефанова (Болгарія), Ніно Бцілашвілі (Грузія) , Гюнай Мамадзаде (Азербайджан) та інші шахістки.

Українка Музичук була найкращою серед жінок. Вона виграла 3 партії та 7 зіграла унічию. Це – 6,5 очка з 10-ти. До того ж, Музичук-молодша на 5 пунктів поліпшила свій рейтинг. І тепер у поточному коефіцієнті Ело вона вийшла на шосте місце у світі.

У чоловіків склад був досить скромним. Команду назвали "Сабіно" на честь італійського гросмейстера Брунелло. Представники сильної у підсумку всеж таки перемогли із загальним рахунком 56:44.

Що відомо про здобутки українців на цьому турнірі