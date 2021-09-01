Украинка Москаленко завоевала "золото" Паралимпиады в толкании ядра

Сборная Украины на летней Паралимпиаде завоевала уже 75 медалей. Анастасия Москаленко сумела стать двукратным призером Игр в Токио. На этот раз Москаленко завоевала "золото".

17 "золото" Украины

21-летняя украинка одержала победу в толкании ядра в классе F32. Москаленко победила, установив новый мировой рекорд.

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Анастасия выступила седьмой из восьми представительниц. Уже в первой попытке Анастасия гарантировала себе медаль – 7.01.

Далее украинке удалось толкнуть ядро на невероятные 7 метров и 61 сантиметр – новый мировой рекорд!

Этот результат гарантировал украинке по крайней мере серебряную медаль, ведь опередить Москаленко могла россиянка Евгения Галактионова. Та представительница Паралимпийского комитета России и даже не подобралась к результату Москаленко.

Заметим, что Москаленко получила уже вторую медаль на Паралимпиаде в Токио. Ранее Анастасия выиграла "серебро" в метании булавы.

Результаты толкания ядра

1. Анастасия Москаленко (Украина) – 7.61 метра

2. Роза Козаковская (Польша) – 7.37 метра

3. Евгения Галактионова (ПКР) – 6.80 метра

Москаленко принесла Украине юбилейную 75 медаль на Паралимпиаде. Награда Анастасии стала 17 золотой для нашей сборной. Также в активе 35 серебряных медалей и еще 23 бронзовые.