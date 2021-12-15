Украинка Марущак стала первой абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Алина Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Украинка выиграла три "золота" на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан).

Украина в сумме "взяла" 248 килограммов

Марущак удалось стать абсолютной чемпионкой в весовой категории до 81 килограмма. Во время чемпионата мира украинка оказалась лучшей в рывке и толчке.

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Первое так называемое малое "золото" Марущак принесла Украине в рывке, взяв 113 килограммов. Алина на 5 килограммов превзошла соперницу из Южной Кореи.

Видео решающего рывка Марущак

В толчке Марущак снова стала лучшей, взяв 135 килограммов во второй попытке. Тем самы украинка выиграла второе малое "золото".

В сумме действующая чемпионка Европы Марущак продемонстрировала результат 248 килограммов, что и принесло ей трете "золото" и победу на чемпионате мира.

Видео решающего толчка Алины Марущак

Чемпионат мира по тяжелой атлетике, результаты

1. Алина Марущак (Украина) 248 килограммов

2. Валерия Ривас (Колумбия) 239 килограммов

3. Исеул Ким (Южная Корея) 238 килограммов