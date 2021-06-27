Украинка Маргарита Песоцкая – бронзовый призер чемпионата Европы по настольному теннису

Украинка Маргарита Песоцкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это ее пятая медаль на чемпионатах Европы

Регламент чемпионата Европы по настольному теннису не предусматривал матча за третье место. Поэтому, чтобы гарантировать награды, теннисисткам следовало пробиться в полуфинал, что и сделала Маргарита Песоцкая.

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На пути к награде украинка одолела шведку Филиппу Берганд, сербку Сабину Сурьян, Ни Сялянь из Люксембурга и австрийку Софию Полканову.

Однако побороться за финал украинка не смогла. В полуфинале она встретилась с представительницей Германии Шань Сяони – серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в команде, где проиграла со счетом 0:4 по партиям.

Маргарита Песоцкая была не единственной представительницей Украины на чемпионате Европы в Варшаве. Но Татьяна Биленко, Соломия Братейко и Анна Гапонова вылетели на ранних стадиях.

Это пятая медаль Маргариты Песоцкой на чемпионатах Европы. До этого она выигрывала в одиночном турнире "серебро" в 2009 и 2018 годах и "бронзу" в 2011 году. В 2015 году она также стала бронзовым призером командного турнира.

Песоцкая также остается единственной представительницей Украины, которая выигрывала медали в одиночном турнире. Кроме нее, украинские спортсмены не выигрывали наград на таком уровне.