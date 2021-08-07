Украинка Магучих получила "бронзу" на Олимпиаде по прыжкам в высоту

Сразу три украинки отобрались в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020. Ярослава Магучих получила бронзовую награду.

Украинская надежда Магучих

Представительство Украины в прыжках в высоту было наибольшим. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко пытались принести нашей стране еще несколько наград.

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Сразу две украинки Левченко и Геращенко уверенно покорили планку на высоте 1.86 и 1.89. Магучих впервые вышла в сектор на 1.89 и удачно стартовала в финале Олимпиады. Ярослава сразу посоветовалась с тренером Татьяной Степановой.

12 спортсменок продолжали бороться за награды. Первой из соревнований выбыла шведка Мая Нильссон. Первые проблемы возникли в Левченко на 1.93, которая взяла эту высоту со второй попытки. Другие украинки взяли планку без проблем. Все спортсменки перешли прыгать на 1.96.

Первые проблемы у украинок

С первой попытки из украинок только Геращенко справилась с 1.96. Со второго скачка Левченко реабилитировалась и все же покорила планку. Для Юлии этот результат уже стал лучшим в сезоне. Со второго раза справилась и Ярослава. Все украинки продолжили борьбу.

1.98 – первая худшая высота сразу для всех прыгуний с Украины. Геращенко со второго скачка взяла планку и показала свой лучший результат сезона. Левченко решила перенести свою последнюю попытку на высоту 2 метра. А Магучих лишь с третьей попытки взяла высоту 1.98.

Левченко первой покинула соревнования по прыжкам в высоту среди украинок. Юлия остановилась 8-й позиции с результатом 1.96.

первой покинула соревнования по прыжкам в высоту среди украинок. Юлия остановилась 8-й позиции с результатом 1.96. На 2 метра украинки также стартовали ошибкой. Во всех трех попытках Геращенко была в миллиметрах от удачной попытки – 4 место на Олимпийских играх.

Драматическая развязка

Единственной из украинок продолжила борьбу Ярослава Магучих. С первой попытки наша легкоатлетка не взяла высоту 2.02. А вот представитель ОКР Мария Ласицкене легко покорила планку на этой высоте. Австралийке Николе Макдермотт тоже не удалось взять с первого прыжка 2.02.

Прыгунья из Австралии взяла высоту, а вот Магучих разумно перенесла попытку на высшую высоту 2.04. Все прыгуньи не смогли взять с первой попытки эту высоту. В Магучих была только одна попытка, чтобы получить медаль выше, чем "бронзу".

Ярослава Магучих – бронзовый призер Олимпиады-2020. Украинка завершила выступление с 2 метров. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Лесицкене – 2.04. "Серебро" получила австралийка Никола Макдермотт – 2.02.