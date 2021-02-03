Украинка Костюк получила сразу две победы на турнире в Мельбурне
Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно начала выступления на хардовом турнире WTA500 в Мельбурне – Grampians Trophy.
Источник: 24 канал
В матче первого круга 18-летняя украинка переиграла Габриелу Дабровски из Канады – 6:0, 6:3.
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Теннисистки провели на корте 57 минут. Костюк оформила в свой актив 5 брейков (выиграла 10 геймов подряд), а на своей подаче проиграла один гейм.
За выход в третий раунд соревнований Костюк встретится с посеянной под 7-м номером американкой Дженнифер Брэди, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову – 6:3, 6:0.
Парный разряд
Впоследствии за несколько часов Марта Костюк одержала победу на кортах в Мельбурне уже в парном разряде. 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси обыграла шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюаня – 5:7, 6:4, 10:6.
В четвертьфинале турнира Костюк и Саснович сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Ин-Ин Дуань.
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