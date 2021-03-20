Украинка Киченок вышла в финал престижного турнира WTA в России
Украинка Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару вышли в финал парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге (Россия).
Источник:24 канал
В полуфинале турнира украинско-румынская пара Киченок/Олару, посеянная под первым номером, за 1 час 20 минут обыграла румынско-нидерландский дуэт Никулеску/Паттинама-Керкхов – 6:1, 7:5.
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Надежда Киченок/Ралука-Йоана Олару (Украина/Румыния) — Моника Никулеску/Лесли Керхов (Румыния/Нидерланды) 2:0 (6:1, 7:5)
Киченок и Олару реализовали 6 из 7 брейк-поинтов, а их соперницы – 2 из 8.
Надежда Киченок впервые с января 2020 года выступит в финале соревнований WTA в паре. Напомним, что на старте прошлого сезона украинка выиграла титул в Хобарте в дуэте с Санией Мирзой из Индии.
- В финале Киченок и Олару сыграют против победительниц поединка Аллы Кудрявцевой/Оксаны Калашниковой (Россия/Грузия) — Сабрины Сантамарии/Кейтлин Кристиан (обе – США).
- Финал состоится 21 марта.
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