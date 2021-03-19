Украинец Марченко вышел в полуфинал перстижного турнира в Италии
Украинец Илья Марченко вышел в полуфинал турнира BIELLA CHALLENGER INDOOR 4 в Бьелле (Италия). В матче 1/4 финала он обыграл француза Грегуара Баррера.
Источник:24 канал
Матч закончился со счетом 7:6 (10:8), 6:1 в пользу украинца.
Смотрите также Матч теннисных сборных Украины и Японии перенесли к Черноморск
За час и 45 минут на корте Илья 10 раз подал навылет, допустив 4 двойные ошибки. Француз ошибся дважды, оформив 5 эйсов.
Марченко в первом сете отыгрался со счета 1:4 и 15:40 На своей подаче и добил Баррера после затяжной борьбы на тайбрейке.
Во второй партии Илья сделал два брейка, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.
- Следующим соперником Ильи Марченко станет немц Даниэль Мазур.
- Ранее украинский дуэт Денис Молчанов / Сергей Стаховский достиг в Бьелле полуфинала в парном разряде.
Поделиться новостью