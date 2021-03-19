Украинец Илья Марченко вышел в полуфинал турнира BIELLA CHALLENGER INDOOR 4 в Бьелле (Италия). В матче 1/4 финала он обыграл француза Грегуара Баррера.

Матч закончился со счетом 7:6 (10:8), 6:1 в пользу украинца.

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За час и 45 минут на корте Илья 10 раз подал навылет, допустив 4 двойные ошибки. Француз ошибся дважды, оформив 5 эйсов.

Марченко в первом сете отыгрался со счета 1:4 и 15:40 На своей подаче и добил Баррера после затяжной борьбы на тайбрейке.

Во второй партии Илья сделал два брейка, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.